Scherma | Azzi | “Come Italia vogliamo qualificarci con tutte le squadre a Parigi 2024”

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 giugno 2023) Pernon ci sono dubbi sull’obiettivo principale del quadriennio: “conleper, così da poter schierare il massimo degli atleti ai Giochi Olimpici – ha sottolineato il presidente della Fis – Lana è forte. Al di là dei risultati, lo percepisco attraverso i rapporti con le federazioni straniere: ci vedonoun riferimento a livello mondiale. Penso inoltre che i giovani che abbiamo lanciato anche in tempi recenti dimostrino la qualità di scuole, società e tecnici. Laazzurra è veramente forte, tuttavia gli avversari di alto livello sono tanti: basta un errore per trovarsi in difficoltà. Abbiamo il dovere di mantenere sempre alta ...