Scherma | anche gli uomini sono un Dream Team! L’Italia è oro nel fioretto ai Giochi Europei | Francia sconfitta

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ilazzurro si conferma sul tetto d’Europa. Dopo il successo delle donne,la squadra italiana maschile conferma sulla pedana di Cracovia il titolo continentale vinto ad Adalia lo scorso anno. Daniele Garozzo, Tommaso Marini e Filippo Macchi i tre protagonisti di una squadra che può permettersi di schierare un Campione del Mondo come Alessio Foconi come riserva. Proprio come lo scorso anno gli azzurri hanno battuta in finale lacol punteggio di 45-39. Partenza a razzo degli azzurri con Daniele Garozzo e Filippo Macchi in grado di portare immediatamente il punteggio sul 10-3 avendo la meglio rispettivamente di Maxime Pouty ed Enzo Lefort. Il terzo assalto è il primo a sorridere ai transalpini ma Tommaso Marini, nonostante la rimonta tentata da Rafael Savin riesce a limitare i danni chiudendo sul 15-9. Nel quarto ...