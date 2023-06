Santanchè | Scotto | “Governo ha votato odg del Pd sulla ministra senza leggere la prima parte Approvandolo | di fatto la sta scaricando”

(Di giovedì 29 giugno 2023) “Non hanno letto ladell’ordine del giorno“. Ne è sicuro il deputato dem Arturo, che ieri in Aula ha presentato un ordine del giorno del Pd, apparentemente innocuo, ma rivelatosi poi una trappola per la maggioranza delche l’ha approvato. Il testo, nella sua, stigmatizzava l’operato delladel Turismo Danielabase delle inchieste delQuotidiano e di Report. Ma i parlamentari del centrodestra hanno bellamente ignorato la premessa, dove peraltro era citata esplicitamente anche la società della, Visibilia, e hannoquasi tutti a favore: di, come afferma, ...

...dalla capogruppo Pd alla Camera Chiara Gribaudo (e presentato in Aula dal suo collega Arturo)... la società riconducibile alla ministrafinita al centro di un'inchiesta di Report e ...Adesso, per, "la ministraè tecnicamente sfiduciata. E poi, qualora venissero confermate le truffe, lei, anche in base all'impegno per il governo previsto dall'ordine del giorno, ...... Arturodel Pd ringrazia il governo "per aver dato il via libera all'ordine del giorno. Se le accuse dovessero corrispondere a verità, il giorno dopo la ministradovrebbe dimettersi".