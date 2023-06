San Pietro e Paolo 2023 | negozi e supermercati aperti o chiusi a Roma il 29 giugno

Leggi su tpi

(Di giovedì 29 giugno 2023) Oggi, 29, è la festa dei Santi patroni di. Per questo molti si stanno chiedendo se ie isono, visto il giorno festivo. Questa infatti è la festa patronale della città, con tanti appuntamenti tradizionali come l’infiorata o la Girandola. In generale essendo un giorno festivo sonogli uffici del Comune, aziende e molte attività commerciali. D’altronde moltini passeranno la giornata fuori, o approfitteranno per un intero weekend, facendo ponte. Se qualcuno dovesse trovarsi all’ultimo sprovvisto di un ingrediente per la spesa o per organizzare una gita fuori porta, potrebbe essere alla ricerca di un supermercato aperto. Come ...