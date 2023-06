San Cipriano Picentino | incidente sul lavoro | grave un operaio 57enne

(Di giovedì 29 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono i carabinieri ad indagare sulla dinamica che ha causato, questa mattina intorno alle 11:30, a San, in via Cupa Antica, ilferimento di un, B.P. 57 anni, originario di Salerno, impegnato nei lavori di realizzazione di un edificio. Non è ancora chiaro da quale altezza l’uomo sia precipitato. Secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere precipitato dall’impalcatura posta al secondo piano di un palazzo in costruzione. Immediati sul posto i soccorsi dei sanitari con i volontari del Vo.Pi. che hanno trasportato d’urgenza l’uomo all’ospedale Ruggi di Salerno dove si trova ricoverato in codice rosso. Avrebbe riportato ferite alla testa. Al momento dell’non è chiaro che tipo di dispositivi di sicurezza ...

