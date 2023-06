Sampdoria | Radrizzani torna a Milano per il mercato Manfredi resta a Genova

(Di giovedì 29 giugno 2023) E' stata una giornata campale per la, e per la nuova proprietà blucerchiata. Matteoe Andreaieri erano...

La presentazione dell'allenatore e dell'head of performance Legrottaglie con i nuovi proprietari del club,e Manfredi: "Tornare in Serie A Bisogna ...È intervenuto anche: 'In cinque settimane siamo riusciti a salvare ladal fallimento ed ora dobbiamo fare innamorare i giovani dei nostri colori' Manfredi ha ribadito il suo ...Commenta per primo Sfumata l'ipotesi di diventare il nuovo allenatore della, dopo la conclusione della trattativa tra il neo - patron blucerchiato Andreae Fabio Grosso e la scelta caduta su Andrea Pirlo, per Francesco Farioli si aprono le porte del ...

Radrizzani: «Abbiamo salvato la Sampdoria. Deve tornare quella degli anni 90» Samp News 24

E' stata una giornata campale per la Sampdoria, e per la nuova proprietà blucerchiata. Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani ieri erano a Genova, per la presentazione di Andrea Pirlo e anche per parlare ...Matteo Manfredi è rimasto a Genova: il nuovo azionista di maggioranza incontrerà i dipendenti della Sampdoria, con il Cda che per ora resta in carica ...