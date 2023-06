Sampdoria | Pirlo chiama un ex-Milan e Roma a Genova

Si compone ufficialmente lo staff tecnico delladi Andreache sarà affiancato da Roberto Baronio (allenatore in seconda e insieme a lui nell'esperienza alla Juventus), Mauro Bertoni (collaboratore tecnico), Paolo Bertelli (...Emil Audero difficilmente resterà alladopo la retrocessione in Serie B dei blucerchiati, che ieri hanno ufficializzatocome nuovo allenatore in panchina. Marotta (©LaPresse) - ...A completare lo staff ci sono Mauro Bertoni, collaboratore tecnico e Nicola Pavarini, preparatore dei ...

La Sampdoria riparte da Pirlo. Dopo la retrocessione in Serie B il cub blucerchiato vuole ripartire dall'allenatore ex Juventus e al suo staff, che è stato ufficializzato nella giornata ...