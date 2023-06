Sampdoria | il CdA non cambia dopo l'addio di Romei | Lanna ancora presidente

... Alassio ha messo a punto nuovi prodotti del segmento premium posizionati […] Navigazione articoli Savona, TPL Linea: votato il nuovo. Nuovo presidente è Vincenzo Franceri, ...Abbiamo ereditato un' azienda gestita male negli ultimi anni e autogestita al meglio dall'ultimo. Quando penso allapenso alla squadra degli anni 90, dobbiamo riportare quello spirito ...Antonio Romei ha rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio d'amministrazione della. Tra anni bui e altri più belli, il vicepresidente è riuscito a completare la cessione ...ale al ...

Sampdoria, Il Secolo XIX: dubbi sul Cda. E Panconi andrà sostituito... ClubDoria46.it

Non ci saranno altri scossoni all'interno del management della Sampdoria, soprattutto a livello di Consiglio di Amministrazione, dopo le dimissioni di Antonio Romei. Il board doriano resterà quindi in ...Matteo Manfredi è rimasto a Genova: il nuovo azionista di maggioranza incontrerà i dipendenti della Sampdoria, con il Cda che per ora resta in carica ...