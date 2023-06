Salvini “Obiettivo del nuovo codice della strada è salvare vite”

(Di giovedì 29 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – “L’del, portando educazionele nelle scuola, aumentando i controlli sulle strade e con pene severe per chi non rispetta le leggi ed è recidivo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Matteo, ospite di “Uno Mattina Estate”, Rai Uno. “C’è una stretta sull’uso dei telefonini, e sui monopattini” ha aggiunto “a queste norme stiamo lavorando da sei mesi, conto che ci sarà più educazione, più buonsenso sulle strade”. (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Lascia molto perplessi Libero voglia celebrare l'immunità parlamentare usata da Salvini per sottrarsi ai processi per diffamazione verso Carola Rackete come se fosse una vittoria.