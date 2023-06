Salvini chiacchiere e distintivo. Salta la flat tax per i dipendenti e l'eliminazione del superbollo

(Di giovedì 29 giugno 2023) Le tredicesime tassate al 15%? Si faranno, forse, ma solo per i redditi più bassi. Tre indizi fanno una prova: le coperture per tagliare le tasse non ci sono

... ma quanto basta per far esultare il ministro delle Infrastrutture, Matteo, e i sindaci ... entro la metà di luglio ci sarà il primo viaggio: lascio agli altri le", dice il leader ...Lascio agli altri le'. Lo ha detto al congresso della Ugl, a Napoli, il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo. 'Stiamo investendo anche in metropolitane in tutta ......dal pensiero critico e dalla riflessione teorica alimentava la sua allergia alle "degli ... M5s di Beppe Grillo e la Lega di Matteoin particolare, esibirono una retorica che unì l'...

Salvini chiacchiere e distintivo. Salta la flat tax per i dipendenti e l ... L'HuffPost

Le tredicesime tassate al 15% Si faranno, forse, ma solo per i redditi più bassi. Tre indizi fanno una prova: le coperture per tagliare le tasse non ci sono ...Il ponte sullo Stretto si farà “Sì, se ne parla da 50 anni ed è costato agli italiano 100 milioni di euro di sole chiacchiere, ci sono milioni di siciliani che ogni anno pagano 6 miliardi di euro ...