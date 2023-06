Salute | Esperti | “Con i 250mila trattamenti per Hcv | ripaghiamo terapie e screening”

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 29 giugno 2023) (Adnkronos) – Grazie “aigià fatti in Italia in questo momento stiamo ripagando non solo lema anche glifuturi. Abbiamo registrato una riduzione delle cirrosi, dei casi di epatocarcinoma, dei trapianti di fegato e dei decessi. Questo in termini di costo-efficacia è altamente valido, quindi dobbiamo procedere in tale direzione. Abbiamo chiesto al ministero dellauna proroga per lofino al 2025 e di allargare di allargare la fascia di età sulla popolazione, ovvero di fareanche ai soggetti nati tra il 1948 e il 1968. Tutto questo se andrà in porto faciliterà ulteriormente il raggiungimento dell’obiettivo che l’Oms ci chiede, ovvero l’eliminazione del virus dell’epatite C entro il 2030”. Lo ha detto Massimo ...