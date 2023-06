Salto con gli sci | Giochi Europei 2023 | l’Austria domina la prova a squadre miste a Zakopane

Un grandedi carriera per il principino , che dopo un anno in under 18, una stagione come ... NUMERI DA RECORDI BABY VIOLA - Aquilani ha scritto una pagina importante a Firenze come ...La Svizzera centra altre due medaglie agli European Games e porta il proprio bottino a quota 18. Da sottolineare senz'altro l'exploit nelgli sci di Gregor Deschwanden che, dopo una deludente stagione invernale, si in parte riscattato ottenendo nel trampolino normale estivo di Zakopane un eccellente bronzo dietro agli ...Antonfrancesco Vivarelliil suo stile alla Blues Brothers è una miniera di leggerezza ... Da Como a Gallarate è un attimo e qui è impossibile non fare unsull'account del primo cittadino dove ...

Salto con gli sci, Giochi Europei 2023: doppietta austriaca sul trampolino piccolo, oro a Tschofenig OA Sport

Dopo il flop agli Europei, arriverà un nuovo allenatore e saranno promossi diversi ragazzi vice-campioni Mondiali con l'Under 20 ...A complicare le mosse di Roma verso il contenimento dell’emergenza rifiuti, anche i problemi che stanno emergendo in AMA. Dopo la mancanza di unità sufficienti alla gestione delle strade romane, oggi ...