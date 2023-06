Salernitana | UFFICIALE | Petrucci entra nel Cda

(Di giovedì 29 giugno 2023) Nuovo innesto in società per la, nel Consiglio di AmministrazioneGianni, ex commissario della FIGC e presidente...

Salernitana, Petrucci entra nel CdA: la nota ufficiale del club Sportitalia

La Salernitana arricchisce il suo organigramma con un "pezzo grosso" dello sport italiano. Ecco il comunicato ufficiale del club granata: "L’U.S. Salernitana 1919 è lieta di annunciare che il dott. Gi ...Ex Commissario straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ex Presidente del CONI ed atttuale Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, entra a far parte del CdA dell'US Salerni ...