...di lui anche la. 2023 - 06 - 28 14:33:49 Roma, stallo per Scamacca Gianluca Scamacca rimane il primo nome per l'attacco della Roma. Il West Ham però non apre al prestito e la...L'interesse è concreto anche se non è unasemplice per diversi motivi a partire dalla ... Un gioiellino che fa gola a diverse formazioni italiane (Genoa,, Fiorentina, Atalanta ed ...... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 laEvidenza [ 08/01/2023 ] Tra Spezia e Lecce è solo ... Dunque Corvino e Trinchera sono impegnatissimi con il Wolfsburg per chiudere laa titolo ...

Salernitana, trattativa con il River Plate per Paradela Calciomercato.com

Juric ha chiesto rinforzi di peso per le corsie laterali. Resta caldo Bellanova, ma Vagnati cerca almeno due esterni forti ...L'ad della Salernitana Maurizio Milan ha fatto il punto sul calciomercato dei garanta e in particolare il futuro di Boulaye Dia ...