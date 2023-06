Salernitana | Petrucci entra ufficialmente nel CdA

(Di giovedì 29 giugno 2023) Laha annunciato la nomina di Giannicome nuovo membro del CdA. Tutti i dettagli in merito Di seguito il comunicato dellasu Gianni. COMUNICATO – L’U.S.1919 è lieta di annunciare che il dott. Giannia far parte del Consiglio di Amministrazione della. Il dott., figura di altissimo livello professionale e dalla lunga carriera come dirigente sportivo, rappresenta un grande valore aggiunto alla struttura societaria granata. Nella sua carriera Gianniè stato Commissario straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Presidente del CONI ed è l’attuale Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro.

Giannientra a far parte del Consiglio di Amministrazione della. Il dott., figura di altissimo livello professionale e dalla lunga carriera come dirigente sportivo, ...'L'U. S.1919 è lieta di annunciare che il dott. Giannientra a far parte del Consiglio di Amministrazione della. Il dott., figura di altissimo livello professionale e dalla lunga carriera come dirigente sportivo, rappresenta un grande valore aggiunto alla struttura societaria granata' . Lo ...... a cui consiglia di cambiare registro : Noi non diciamo niente di una partita come la... Abbiamo avuto Gianniche, prima da segretario della Roma e poi da commissario della ...

Gianni Petrucci entra nel Cda della Salernitana - Ildenaro.it Il Denaro

Nuovo innesto in società per la Salernitana, nel Consiglio di Amministrazione entra Gianni Petrucci, ex commissario della FIGC e presidente del CONI, oggi numero uno del basket italiano. Il comunicato ...In attesa dei colpi di mercato, la Salernitana piazza un altro tipo di colpo. E che colpo. Dopo un corteggiamento durato circa tre mesi, il presidente Danilo Iervolino è riuscito a ...