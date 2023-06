Sale l’inflazione tedesca in giugno 6 | 4% Il presidente dell’Eurogruppo | “L’alternativa al rialzo dei tassi è la povertà”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 giugno 2023)in. I prezzi al consumo registrano un + 6,4% rispetto allo stesso mese del 2022, in maggio il tasso di aumento era del 6,1%. Come riporta l’Ufficio federale di Statistica, in base a dati provvisori,i prezzi sono saliti dello 0,3% rispetto allo scorso maggio. Il tasso d’inflazione al netto dei generi alimentari e dell’energia, indicato come inflazione di fondo, è previsto al 5,8%, rispetto al +5,4% di maggio. Il carovita scende viceversa in Spagna dove si attesta all’1,9%, il tasso più basso da aprile 2021 e al di sotto di quel 2% considerato il valore ottimale dalla Banca centrale europea. Considerati le dimensioni delle due economia è però il dato tedesco ad avere maggior peso negli orientamenti della Bce. Il riaccendersi del carovita tedesco non è una buona notizia neppure per ...