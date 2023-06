Sai improvvisare? Il terrore di Elodie alla richiesta di Morandi sul palco in diretta tv

non è per tutti .... Kendall deveun'orazione, e dice che suo padre ha costruito una civiltà dal fango, e ... perché come si fa ad affrontare la morte d'un pezzo di paesaggio, nonda che parte prenderla. ......è in onda ed ha tutto sotto controllo ma anche quando è fuori onda ed è capace didei ... Io ormai mi ero abituato tuche io anche quando non ho la puntata, il sabato e la domenica mi ...

“Match d’improvvisazione”: riflettori puntati sulla performance ... Yes Calabria