(Di giovedì 29 giugno 2023) Circa 1.740 anni fa, prima di diventare una santa cattolica, Margherita di Antiochia fu inghiottita da Satana travestito da drago. O almeno così dice la leggenda. Ma lei non si scompose. Nelle viscere della bestia si fece più volte il segno... Leggi

... da Roma, ad esempio, raggiungerà un'altezza massima di soli 20 gradi nella notte tra il 3 e il 4 luglio, tra le stelle della costellazione del. vedi anche Bacio brillante fra la Luna e ...Cari, la tua creatività è in pieno spolvero e la tua avventurosità ti porterà lontano. Ma attento alle tue finanze, potrebbero esserci delle insidie nascoste. In amore ci sono ...1. LEONE Non ti accontenti di conoscere il tuo corpo, vuoi conoscere alla perfezione anche quello del partner. 2.Sei alla ricerca di qualcuno con cui provare una profonda e magica intesa sessuale e spirituale. 3. ARIETE Il tuo impeto e il tuo ardore ti rendono irresistibile. Qualcuno si sta ...

Consulta l'oroscopo Sagittario a cura di Paolo Fox di oggi, 29 giugno: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ...L a Luna Piena aiuta a fare le scelte migliori, mentre Nettuno si diverte a confondere le idee in questi giorni d’inizio estate. Oroscopo dal 29 giugno al 5 luglio 2023. Come ogni giovedì le prevision ...