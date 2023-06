Sacchi | «Parametri zero? I club dovrebbero puntare sui giovani»

(Di giovedì 29 giugno 2023) Le parole di Arrigo, ex allenatore del Milan, sul calciomercato in Serie A. Tutti i dettagli in merito Arrigoha parlato del calciomercato della Serie A a La Gazzetta dello Sport. PAROLE – «Se fossi il dirigente di una squadra di Serie A, anche di prima fascia che punta a lottare per vincere il campionato, cercherei di investire sui. Isono disponibili, hanno entusiasmo e, se ben educati, hanno pure l’umiltà necessaria per raggiungere grandi traguardi. Milan e Napoli si sono cuciti il tricolore sulle maglie perché hanno saputo giocare bene, meglio degli altri, magari non avendo in squadra quei fuoriclasse che altri potevano esibire. Questa è una lezione che va imparata e, durante questa sessione di calciomercato, deve avere il valore di una stella polare. Lasciamo perdere i ...

Per sostenere la sua tesi,ricorda gli ultimi due campionati: "Milan e Napoli si sono cuciti ... L'idea è dunque la seguente: "Lasciamo perdere i cosiddetti "zero", che magari sono ...

Arrigo Sacchi è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, dando alcuni consigli alle squadre di Serie A per poter programmare un mercato sostenibile: “Se fossi il dirigente di una squadra di Seri ...Durissimo competere sul mercato con le big d’Europa. Bisogna allora investire su chi emerge dai vivai, sulla crescita e sul gioco ...