(Di giovedì 29 giugno 2023) Stagione balneare con chiusura anticipata aa cause di alcuneprogrammate sul litorale di. Era questo il rischio emerso nelle scorse ore dopo la comunicazione del Comando Militare in merito alla pianificazione dei programmi addestrativi per i prossimi mesi; e tra questi figurava anche, nel mese di, la zona di, peraltro riserva naturale. Un’attività chiaramente incompatibile con la stagione balneare – e con tutte le attività annesse – la cui fine è prevista quest’anno per il 30. Da qui la necessità, da parte del Comune pontino, di correre ai ripari chiedendo una rimodulazione delle date. E l’accordo, almeno così sembrerebbe, sarebbe stato raggiunto. Scongiurata la fine ...

EGATO,LE QUOTE DEI COMUNI È stata annullata in autotutela la delibera di Giunta per la ... L'ultimo appuntamento andrà in scena a(27 giugno), dopo aver percorso varie tappe: San ...EGATO,LE QUOTE DEI COMUNI È stata annullata in autotutela la delibera di Giunta per la ... L'ultimo appuntamento andrà in scena a(27 giugno), dopo aver percorso varie tappe: San ...

Sabaudia, annullate le esercitazioni militari ai Pantani d’Inferno previste per settembre: ma le polemiche restano Il Corriere della Città

Stagione balneare con chiusura anticipata a Sabaudia a cause di alcune esercitazioni militari programmate sul litorale di Sabaudia. Era questo il rischio emerso nelle scorse ore dopo la comunicazione ...Sabaudia, a settembre spiaggia chiusa: partono le esercitazioni militari. Polemiche per l'ordinanza firmata il 27 giugno. A maggio annullato un addestramento ...