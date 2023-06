Sabatini | «L’Inter vuole Lukaku coi soldi di Onana Thuram terza punta»

(Di giovedì 29 giugno 2023)in vendita per finanziare. Questa la certezza di, da Microfono Aperto su Radio Sportiva, nel valutare le mosse di mercato deldain poi. UNO FUORI E UNO DENTRO – Sandrocerca di capire il perché delle possibili cessioni: «È evidente chetrattenere Romelu. Secondo me va bene, perché è andata a comprare Marcusche è un terzo attaccante. Può anche giocare venticinque partite, ma è un terzo attaccante guardando Lautaro Martinez, Edin Dzeko e. Devi sperare chefaccia meglio dello scorso girone d’andata e chefaccia meglio di Dzeko. Con quali? Il prestito, ...

lo presenta con un video: I'M Felipe " Milano ed Ecuador ... A patto che arrivi un attaccante in grado di accendere'... Così nel mercato invernale Waltercorre ai ripari. O forse no. ...... maturata con. Il fatto di essere stato un grande ...come il Milan ha bisogno di andare per tentativi o di certezze'... vedi Frattesi che all'costa 35 M e al Milan 40 M. In tutto ...Che poi, chissà, forse un giorno diventerà perfino una beffa per. Questo è il calciomercato, ormai. Anzi, questo è il calcio: avido rispetto a ieri, normale oggi. Vedremo domani… ...