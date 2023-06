RVD | “La stessa WWE ha rovinato il mio ultimo stint con la compagnia”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 29 giugno 2023) Rob Van Dam è senza dubbio uno dei wrestler più dotati della sua generazione: l’ex ECW, nel corso della sua carriera, ha potuto infatti contare su doti atletiche fuori dall’ordinario. Nonostante non fosse dotato di particolari skills al microfono, RVD è sempre stato over tra i fan, occupando un posto speciale nel cuore di chiunque abbia iniziato a seguire il wrestling intorno ai primi anni 2000. UnoParlando durante l’episodio del suo podcast, One of a Kind, l’ex WWE Champion ha parlato del suocon la, tra il 2013 e il 2014. RVD, in quel periodo, era tornato dopo un’assenza di quattro anni e i fan erano felici di sapere che l’high-flyer sarebbe tornato a Stamford. “Quando sono tornato nel 2014 2013, ho fatto schifo, non erano ...