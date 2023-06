Russia | Zuppi torna senza accordi Sotto torchio per la Wagner il generale Surovikin Ucraina | prove per difesa nucleare

...degli Esteri Antonio Tajani - C'è in missione il cardinale, non mi pare che i russi abbiano dato molte assicurazioni per l'apertura di una trattativa di pace'. Quanto al golpe mancato in,......in. Missione chiesta direttamente dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky , a Bergoglio nell'udienza privata svoltasi in Vaticano il 13 maggio 2023. Ma era evidente che il viaggio di...Lo ha detto il cardinale Matteonell'omelia della messa a Mosca con la quale ha chiuso la sua ... all'inizio della missione, davanti alla Madre di Vladimir, l'icona molto venerata in, "...

Sebbene non sia stato raggiunto alcun accordo particolare nell'incontro tra l'assistente del Cremlino Yury Ushakov e l'inviato di Papa Francesco, il cardinale Matteo Zuppi, i due hanno comunque deciso ...