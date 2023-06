Rugby | Mondiali under 20 2023 Brunello dopo l’impresa con il Sudafrica | “Successo storico”

(Di giovedì 29 giugno 2023) Impresa assurda per la Nazionale italiana20 di. Aidi categoria in scena in terrana gli azzurrini sono riusciti a battere 34-26 i padroni di casa e grandi favoriti per il titolo. Le parole di Massimo, commissario tecnico della squadra azzurra: “Sono felicissimo, ma lasciatemi dire che io una partita così da questi ragazzi me l’aspettavo, perché so chi sono, vedo come lavorano tutti i giorni, e soprattutto conosco molto bene le persone che lavorano con me per farli rendere al massimo del loro potenziale, uno staff che posso definire solo con una parola, straordinario”. E ancora: “Tutto frutto di una sola cosa: lavoro, tanto lavoro, e quell’alchimia che si è creata con questi ragazzi che hanno qualità morali, oltre che agonistiche, fuori dal comune. Dedichiamo la ...

