Rugby | Mondiali U20 2023 | grande impresa dell’Italia | Sudafrica sconfitto 34-26

(Di giovedì 29 giugno 2023) Incredibiledella Nazionale Italiana diU20 che, aidi categoria, riescono a battere la corazzata padrona di casa delmediante il punteggio di 34-26. La squadra guidata da Brunello, Santamaria e Dolcetto, nonostante le avverse condizioni ambientali e climatiche tiene testa ad una delle avversarie più forti del torneo. Inizio di partita subito molto fisico per i Baby Boks, che testano la difesa guadagnando un penalty già al primo minuto. L’attaccono è feroce, la l’Italia dimostra una buona solidità difensiva, ottenendo il primo calcio a favore forzando un ingaggio irregolare. Al 6’ Douglas contrattacca al piede ma viene placcato in ritardo, e per gli Azzurrini arriva la prima rimessa laterale sui cinque metri in attacco: la difesa non tiene e provoca il crollo ...

Nella seconda giornata del WorldChampionship Under 20 l'Italia batte il Sudafrica per 34 - 26 e conquista cinque punti fondamentali per i playoff. Dopo la prova opaca contro l'Argentina, c'è quindi stato immediatamente la ...

Impresa della Nazionale under 20 dell'Italia che ai mondiali di rugby in Sudafrica ha sconfitto i padroni di casa per 34-26. Una vera e propria battaglia giocata sul fango di Paarl che ha visto il dom ...Serviva il match perfetto e l’Italia l’ha quasi fatto. Sì, quasi per i due passaggi a vuoto che per due volte hanno rimesso in partita un Sudafrica che, però, per la maggior parte del match è stato me ...