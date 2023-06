Ruby ter | pm Milano ricorrono in Cassazione contro assoluzioni

... come anticipato dal FattoQuotidiano , il ricorso contro la sentenza di assoluzione e prescrizione degli imputati del processoper corruzione in atti giudiziari . Il 15 febbraio scorso il ...... contro le assoluzioni di 23 imputati, tra cui Karima El Mahroug e altre giovani ex ospiti delle serate di Arcore, decise dal Tribunale il 15 febbraio nel processo sul casocon al centro le ...Silvio Berlusconi è morto da diciotto giorni ma la Procura di Milano non molla: l'assoluzione con formula piena di tutti gli imputati del processoè stata impugnata dai pubblici ministeri Tiziana Siciliano e Luca Gaglio con un ricorso depositato oggi pomeriggio, a poche ore dalla scadenza dei termini di legge. Ovviamente il ricorso non ...

Ruby ter, depositato in Cassazione il ricorso contro le assoluzioni. L’appello della procura di Milano Il Fatto Quotidiano

La procuratrice aggiunta di Milano Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio hanno depositato, col visto del procuratore Marcello Viola, un ricorso direttamente in Cassazione per questioni di diritto, sal ...La procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio hanno depositato un ricorso in Cassazione sull’utilizzo delle testimonianze delle "ex olgettine” al processo ...