Rovella | deciso il futuro del centrocampista | la situazione

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 29 giugno 2023) La Juventus haildiche nell’ultima stagione si è ben distinto con la maglia del Monza. Uno dei reparti sui quali la Juventus deve ragionare con maggiore forza è, senza nessun dubbio, il centrocampo; Paredes, dopo una stagione non esaltante, ha lasciato i bianconeri e ora è in attesa di capire il suo(piace alla Lazio).(LaPresse)Diverso il discorso per quanto riguarda Rabiot con il francese che ha finalmente preso una decisione; resterà in bianconero dove ha trovato continuità di rendimento e può fornire un notevole contributo realizzativo. Chiudiamo con Pogba, reduce da una stagione negativa dove, per via di tre problemi fisici, non è riuscito a fornire il supporto che ci si aspettava considerando anche le qualità del ...