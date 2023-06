Rottamazione Cartelle | puoi essere nei guai a causa di un disguido dei Comuni | Controlla

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 29 giugno 2023) Adi undeile persone che hanno avuto accesso allaesattoriali potrebberonei. Ladelleesattoriali prevede che i debitori versino solo l’importo del debito residuo, senza dover corrispondere anche le sanzioni, gli eventuali interessi in mora e l’aggio. Il peso dei debiti – Ilovetrading.itIn base a quanto stabilito dall’articolo 45 della Legge di bilancio 2023, quest’anno è possibile accedere alladelle miniesattoriali ovvero quelle il cui controvalore non sia superiore a mille euro. Per aderire allaè possibile accedere con la propria identità digitale Spid al sito ...