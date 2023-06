Roma | ‘Voleva soldi e mi ha minacciato col taser’ | Cicciolina fa arrestare il figlio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 29 giugno 2023) Ildi, Ilona Staller, è stato arrestato nel pomeriggio di martedì. Jeff Koons è finito in manette con l’accusa di possesso illegale di armi e il giudice del tribunale capitolino ha anche convalidato l’arresto, disponendo per l’uomo il divieto di dimora a. Tutto sarebbe nato da una denuncia della famosa mamma che avrebbe dichiarato agli inquirenti, come riporta La Repubblica, che ilavrebbe utilizzato il taser, detenuto illegalmente, nei suoi confronti, al fine di estorcerle. Jeff Koons chiarisce: ‘Non avrei mai aggredito mia madre’ Un’accusa verso la quale Koons s’è difeso asserendo che mai avrebbe usato violenza nei confronti della mamma, per quanto tra i due ci siano delle discussioni. Avrebbe, poi, specificato che si tratta del regalo di un amico e che non era a ...