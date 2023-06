Roma | ragazzina uccisa a coltellate | arrestato 17enne

(Di giovedì 29 giugno 2023) (Adnkronos) – E' statounper la morte della sedicenne ritrovata cadavere ieri sera in un carrello della spesa vicino a un cassonetto in via Stefano Borgia a Primavalle della Capitale. Sul corpo della giovanena c'erano numerose ferite d'arma da taglio. Da una prima possibile ricostruzione è possibile che il ragazzo abbia cercato di buttare il corpo nel cassonetto, ma non ci sia riuscito e l'abbia, poi, abbandonato vicino al cassonetto. Ad avvisare la polizia il 112, chiamato da un passante che ha visto un ragazzo trascinare un carrello della spesa da cui gocciolava sangue. Ancora non si conosce quando è morta la ragazza, sarà l'autopsia a stabilire il giorno del decesso. La sedicenne si chiamava Michelle Maria Causo e frequentava il liceo psicopedagogico Vittorio Gassman vicino a dove è stato trovato il corpo. ...

: chiuse metro A - B per sciopero, caos traffico: ultime ore per Spelacchio, per lui nuova vita:'Spelacchio'finisce a Corte dei Conti, esposto Codacons:vent'anni di Servizio Civile,...È orrore nel quartiere di Primavalle adopo il ritrovamento del corpo di unaromana di 17 anni, M. M. C.: ad accoltellarla a morte sarebbe stato un altro minorenne che ha cercato di ...Finora al di là del Tevere è sempre stato rsiposto alla famiglia dellascomparsa nel ... Le carte sono state trasmesse alla procura di, 'perché questa possa prenderne visione e procedere ...

Diciassettenne uccisa a coltellate a Roma, fermato un coetaneo Agenzia ANSA

È stata sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per omicidio il 17enne, originario dello Sri Lanka ma nato a Roma, accusato di avere ucciso una coetanea poi ritrovata in un carrello della spesa nel ...Il delitto avvenuto mercoledì pomeriggio nel quartiere di Primavalle, a Roma. La vittima è una ragazzina di 17 anni: il suo cadavere è stato rinvenuto in un carrello della spesa, vicino ai bidoni dell ...