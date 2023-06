Roma | partenza in salita | quante squalifiche alla prima giornata!

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 29 giugno 2023) Dieci giorni per Mourinho, ma non solo: lainizierà il prossimo campionato con molteda scontare Jose Mourinho fermo per dieci giorni per le frasi su Chiffi dopo Monza-del 3 maggio. La squalifica partirà dal 20 agosto e quindi significa due giornate senza lo special One in panchina. La stagione giallorossa inizia quindi con un grosso handicap: oltre al portoghese mancheranno tre membri dello staff – Foti, Nuno Santo e Salzarulo – e anche in campo la squadra dovrà fare a meno di Dybala e Pellegrini, alle prese con le loro