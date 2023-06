Roma | Mourinho squalificato per 10 giorni dopo il ‘caso’ Chiffi

...aspettavano e siache la società potrebbero sacrificarlo in caso dell'arrivo di una buona offerta di mercato. Come riporta Tuttomercatoweb, il Fulham ha attenzionato il difensore della. ...... 'Sul casoc'è molta ipocrisia. Piace molto andarlo a pizzicare quando ha queste esagerazioni, ma sono quelle che riempiono pagine di giornali, che fanno parlare di lui e della. Che ...Non è un mistero: lalo vuole,lo considera un rinforzo di spessore e lui vuole la. Lì davanti, del resto, c'è un buco dopo il grave infortunio di Abraham e la conferma di Belotti ...

Il tecnico giallorosso rifiuta per la seconda volta un'offerta faraonica proveniente dall'Arabia Saudita. José Mourinho (nella foto) dice di nuovo no alla corte serrata dell’Arabia Saudita. Dopo aver ...Giallorossi alla finestra in attesa degli sviluppi nella trattativa tra l'Inter ed il centrocampista azzurro, mentre nella lista delle preferenze torna il mediano del Bayern Monaco, che ha chiuso la s ...