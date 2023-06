Roma | Carles Perez si avvicina al Celta Vigo

Pinto in questi giorni è impegnato a definire le ultime cessioni. È ad un passo dall'addioPerez che tornerà al Celta Vigo, mentre si blocca la trattativa per la vendita di Villar . ... La...Intanto il Celta Vigo è arrivato a offrire 4 milioni perPerez, lane chiede 6,5.Sul fronte delle uscite, rimangono in sospeso alcune questioni già avviate nelle passate settimane, dalla probabilissima cessione diPerez al Celta Vigo - laha abbassato la richiesta di ...

Cessioni Roma - Carles Perez è il tassello mancante per arrivare all'obiettivo 30 milioni Voce Giallo Rossa

La Roma sempre più scatenata in questa fase di calciomercato: i giallorossi stanno chiudendo molte cessioni importanti, utili per fare cassa e raggiungere la cifra necessaria per le plusvalenze entro ...Più vicina la cessione di Carles Perez al Celta Vigo. L'esterno spagnolo non è da diverso tempo nei piani della Roma e dovrebbe lasciare la Capitale giallorossa. Tra la società dei Friedkin e il Celta ...