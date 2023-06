(Di giovedì 29 giugno 2023) VIA, ORE 10:15: SPORCIZIA OVUNQUE Le immagini che mostra Leggo sono state riprese questa mattina, alle 10:15, in via Stresa all'incrocio con via. Da cittadini che, arrivati con il sacchetto ...

Ma sta accadendo in buona parte della zona Trionfale, in tutta, di nuovo. IN CITTA' NON SI RESPIRA La raccolta è in difficoltà e il caldo non aiuta perché la spazzatura si surriscalda e marcisce ......nucleo di Polizia Economico - Finanziario della Guardia di Finanza di Bologna e della Dia di... Arrestato il "generale Armageddon":in Russia, il tradimento a Putin" "Abbiamo già ripetuto che non ha senso prendere iniziative che non portino alla fine della ... Ormai è iniziato ilinterno. Putin ha perso il controllo, il re è nudo. Dunque, il mondo ...

Roma, caos rifiuti in via Fani: cumuli di spazzatura e cattivo odore. Ancora degrado nella Capitale leggo.it

Per gli amanti della natura e per quanti vorranno passare una giornata 'green', il Bosco di Paliano a Colleferro oggi è aperto tutto il giorno con un ...Non risparmia proprio nessuno, il degrado a Roma. Tra spazzatura e cattivo odore, in città non si respira: neanche in via Fani, neanche in quella strada in cui memoria meriterebbe più rispetto. Secc ...