- A volte ritornano. Laha avuto il piacere nella giornata odierna di ospitare uo dei suoi campioni più illustri, il brasilianoNascimento do Santos. Campione del mondo con il Brasile nel 1994,ha avuto ...A proposito di visite, a Trigoria , c'è stata quella dell'indimenticabileche ha ...Vergine che ha sottolineato l'importanza di avere dei ragazzi che possano diventare grandi risorse per laOltre a loro presenti anche tantissimi altri campioni del presente e del passato come Vinicius, Cafu,, Okocha, Valderrama e Higuita. Leggi i commenti News as: tutte le notizie 26 giugno ...

Roma, Aldair torna a Trigoria: il motivo e chi ha incontrato Corriere dello Sport

L'ex difensore brasiliano è stato accolto nel Centro Sportivo Fulvio Bernardini da un campione del mondo ROMA - A volte ritornano. La Roma ha avuto il piacere nella giornata odierna di ospitare uo dei ...La società giallorossa ha pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale un video che ritrae l'ex difensore brasiliano nella sede romanista ...