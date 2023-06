Roma | 17enne uccisa a Primavalle Fermato un coetaneo | lunedì interrogatorio di convalida

(Di giovedì 29 giugno 2023) Un, originario dello Sri Lanka ma nato a, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria con l'accusa di omicidio per l’uccisione di una coetanea, Michelle Maria Causo, il cui corpo è stato poi ritrovato in un carrello della spesa nel quartieredella Capitale. Ed è stato fissato peravanti al gip del tribunale per i minori dil'di. Il ragazzo è stato interrogato per molte ore in Questura (CHI ERA LA VITTIMA). In base a quanto si apprende, i due non erano fidanzati e la ragazza, hanno voluto sottolineare gli inquirenti, non era incinta. Da quanto emerso, la ragazza, prima di morire, ha subito almeno 5 o 6 coltellate. Avrebbe provato a reagire, ma la forza dell'avrebbe sovrastata. ...

... il cui cadavere è stato trovato ieri in un carrello della spesa nel quartiere di Primavalle a. Il giovane è stato sentito a lungo in Questura. L'arresto non è stato ancora convalidato.È questo il mondo social del, originario dello Sri Lanka ma nato a. A chiamare la polizia era stata una persona che aveva notato il giovane con un carrello gocciolante di sangue girare ...È stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per l'accusa di omicidio il, originario dello Sri Lanka ma nato a, accusato di avere ucciso una coetanea poi ritrovata in un carrello della spesa nel quartiere Primavalle della Capitale . Il fermo dovrà essere ...

Roma, 17enne uccisa a coltellate e lasciata in un carrello della spesa: arrestato un coetaneo TGCOM

Il ragazzo è stato sottoposto a un lungo interrogatorio in Questura. L'arresto dovrà essere convalidato. E' stato fermato il ragazzo di 17 anni originario dello Sri Lanka accusato della morte di una s ...(Adnkronos) – E’ stato fermato un 17enne per la morte della sedicenne romana Michelle Maria Causo, ritrovata cadavere ieri sera in un carrello della spesa vicino a un cassonetto in via Stefano Borgia ...