Roma | 17enne uccisa a coltellate | fermato un coetaneo per l’omicidio

(Di giovedì 29 giugno 2023) Un, originario dello Sri Lanka ma nato a, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria con l'accusa di omicidio per l’uccisione di una coetanea poi ritrovata in un carrello della spesa nel quartiere Primavalle della Capitale. Il fermo dovrà essere convalidato: il ragazzo è stato interrogato per molte ore in Questura.

vedi anche, cadavere ditrovato in un carrello accanto a cassonetto FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Politica Via libera del Cdm al ddl sulla violenza contro le donne: ...Ritrovamento choc nel quartiere di Primavalle: la giovane uccisa a coltellate e abbandonata vicino a un cassonetto. Sotto torchio un ...Si indaga per stabilire il movente: le ipotesi (Fotogramma) E' stato arrestato unper la morte della sedicenne ritrovata cadavere ieri sera in un carrello della spesa vicino a un cassonetto in via Stefano Borgia a Primavalle della Capitale. Sul corpo della giovane romana c'...

Diciassettenne uccisa a coltellate a Roma, fermato un coetaneo Agenzia ANSA

È stata sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per l'accusa di omicidio il 17enne, originario dello Sri Lanka ma nato a Roma, accusato di avere ucciso una coetanea, Michelle ...Un 17enne, originario dello Sri Lanka ma nato a Roma, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria con l'accusa di omicidio per l’uccisione di una coetanea poi ritrovata in un carrello della ...