Roma | 17enne uccisa a coltellate a Primavalle | fermato un coetaneo per l’omicidio

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 29 giugno 2023) Un, originario dello Sri Lanka ma nato a, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria con l'accusa di omicidio per l’uccisione di una coetanea, Michelle Maria Causo, il cui corpo è stato poi ritrovato in un carrello della spesa nel quartieredella Capitale. Il fermo dovrà essere convalidato: il ragazzo è stato interrogato per molte ore in Questura (CHI ERA LA VITTIMA). In base a quanto si apprende, i due non erano fidanzati e la ragazza, hanno voluto sottolineare gli inquirenti, non era incinta. Da quanto emerso, la ragazza, prima di morire, ha subito almeno 5 o 6. Avrebbe provato a reagire, ma la forza dell'avrebbe sovrastata. Secondo quanto si apprende, inoltre, non ci sarebbe stato un atto sessuale tra lei e il suo assassino. Il ...