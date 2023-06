Rogo del Corano a Stoccolma | ambasciata svedese a Baghdad assaltata da decine di iracheni - VIDEO

(Di giovedì 29 giugno 2023) Dopo la diffusione della notizia deldi una copia del, autorizzato adalle autorità, fortissime voci di protesta si sono alzate da tutto il mondo musulmano. In particolare adihanno preso d'assalto l'nel Paese, occupandola fino all'ar

In segno di protesta per ilCorano avvenuto ieri a Stoccolma durante una manifestazione, diversi cittadini della capitale irachena si sono riversati davanti la sede diplomaticaPaese ...All'indomanipubblico a Stoccolma di una copiaCorano, decine di manifestanti infuriati hanno assaltato oggi giovedì 29 giugno l'ambasciata svedese a Baghdad. La manifestazione di protesta, convocata ...I 15 minuti di popolarità di Salwan Momika " il 37enne iracheno che ieri, durante la festa islamicaSacrificio, ha preso a calci il Corano, ci ha infilato dentro della pancetta e poi lo ha bruciato davanti alla più importante moschea di Stoccolma " sono già diventati un caso internazionale, con ...

Stoccolma autorizza il rogo del Corano, l'ira di Ankara Agenzia ANSA

In questa edizione: Bce, mutui alle stelle in 10 anni, Consiglio europeo, Metsola: Putin più debole, Cremlino: "Nessun accordo con Zuppi", Francia, nuovi scontri a Nanterre, Rogo Corano, dura condanna ...TORRE PALI (Lecce) – Ancora un locale in fiamme nel Salento. Dopo il rogo divampato l’altra notte a Gallipoli, che ha danneggiato un bar-pizzeria prossimo alla… Leggi ...