Robert F Kennedy Jr | ipotesi di una candidatura indipendente in quota ' no - vax'

(Di giovedì 29 giugno 2023)F.Jr., no - vax e complottista, nipote dell'ex presidente John F.e candidato alle primarie del Partito democratico in vista delle prossime elezioni presidenziali negli Stati ...

F.Jr., no - vax e complottista, nipote dell'ex presidente John F.e candidato alle primarie del Partito democratico in vista delle prossime elezioni presidenziali negli Stati ...O almeno questo è l'obiettivo diFrancisJunior, nipote di John Fitzgerald, il celeberrimo presidente assassinto a Dallas il 22 novembre 1963. Ebbene,Jr. ha deciso di ..."Gli Stati Uniti hanno utilizzato l'Ucraina come fosse una pedina nella loro guerra per procura contro la Russia", affermaJr, candidato democratico alle presidenziali della Casa Bianca. Il figlio di Bobcompeterà con il leader in carica Joe Biden per la nomination democratica. "Washington, ...

Robert Kennedy jr (figlio di Bob) punta Biden: "la Russia è stata ... Farodiroma

Robert F. Kennedy Jr., nipote dell'ex presidente John F. Kennedy e candidato alle primarie del Partito democratico in vista delle ...Populista, complottista, No Vax e contro il sostegno all'Ucraina: il nipote di Kennedy è già al 20% in vista delle primarie Dem. Mentre Biden fa ...