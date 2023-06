Rivoluzione rinviata sui vertici Nato | la decisione che spiazza l' Alleanza

... annuncio dopo annuncio, tarda a concretizzarsi e - fra molte critiche - è stata giàpiù ... E allora veniamo al sodo: in che cosa consisterà ladelle spunte blu Sostanzialmente ...Come riportavamo questa mattina sul nostro giornale, sembra esserci una veraall'orizzonte per le scuole superiori di Mondovì Piazza (leggi qui). Con l'abbattimento ... vienealla ...Lanell'industria dell'auto procede a marce forzate. Le decisioni per metterla in atto si ... in precedenza ventilata, di costruire un impianto a Termoli è stata infattial 2026, ...

Rivoluzione Estra: finisce l'era Abati Ciolini amministratore delegato LA NAZIONE

Dopo tante voci la decisione è stata presa: sarà prorogato di un altro anno il mandato del segretario generale della Nato Jens ...