Rivelato il ronzio di fondo dell'universo. Confermata la teoria di Albert Einstein

Spazio: rivelato il 'ronzio di fondo' dell'universo Agenzia ANSA

La scoperta è di portata storica e darà nuovo impulso alla ricerca spaziale. Impegnati centinaia di astronomi di tutto il mondo ...Un centinaio di scienziati provenienti da tutto il mondo, hanno annunciato di aver trovato la prova di una forma di onde gravitazionali capaci di creare un ronzio di sottofondo che rimomba in tutto l' ...