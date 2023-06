Rita De Crescenzo | quando era convinta che la Vallè voleva collaborare con lei

Leggi su biccy

(Di giovedì 29 giugno 2023) “Maron mij non potete sapere che è successo!“, inizia così uno dei video più divertenti diDeche – rivolgendosi ai propri follower – annuncia di aver avuto un primo contatto con la. “Volete sapere una cosa bella? Ve la dico. Mi ha contattato laproprio. Rosario, mio figlio, è stato contattato dalla produzione. Non so perché, lunedì ci sentiamo e vi faccio sapere. Che complimenti! Va beh ragazzi, grazie! Io sono così: non sono sporca, non sono cattiva, sono buona, troppo buona!”. Il titolo del video riportato su TikTok recita: “La ValleA ha contattatoper“. Ma come abbiamo avuto modo di constatare poi, quella è stata una mezza verità. Laha sì contattatoDe ...