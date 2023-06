"Risultati di grande soddisfazione". Prima assemblea Fininvest senza il Cav

... non avrà grandi'. A dirlo oggi l'economista Carlo Cottarelli, al Festival del lavoro ... livello che però è diverso a seconda che si viva in una cittào piccola, al Centro o al Sud".... Yuri Ushakov, è stato comunque un segno dirispetto verso il Pontefice. Ciò nonostante, ... insieme con la Segreteria di Stato vaticana, gli ulteriori passi da fare per consolidare i...Quella di oggi nella piùisola delle Baleari ha due volti: quello di Feliciano Lopez che ...Lloyd Harris ha ricominciato a giocare come sa e in questa occasione ha già ottenuto ottimi, ...

Nicolato: "È stata una partita strana, ma noi abbiamo fatto un grande ... Diretta

Si è riunita la prima assemblea dei soci Fininvest da quando è scomparso Silvio Berlusconi, la cui visione imprenditoriale è stata rievocata in apertura ...VACRI - Nell’ambito del Corrilabruzzo UISP e nel denso carnet di appuntamenti estivi, sull’asse organizzativo Acli Marathon Chieti e Pro loco di Vacri, va ...