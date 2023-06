Rischioso andare contro la Bce? Il rischio è per le famiglie | Salvini tira dritto

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 giugno 2023) "È unpagare la rata del mutuo a tasso variabile a fine mese. Ovviamente la Lagarde non ha di questi problemi, proprio come i grandi banchieri", le parole di Matteonei pressi del Senato. E, rincarando la dose, il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture rincara la dose definendo quelle della"scelte scellerate e pericolose di un organismo che si chiama Banca centrale europea, che dice bellamente che sta danneggiandoe imprese con i suoi interventi sui mutui e sui conti correnti". Per questo "stiamo lavorando per allungare le scadenze, per abbassare la rata". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev