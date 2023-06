Ricerche - Arval | flotte italiane più ottimiste

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 29 giugno 2023) Il Barometro delleaziendali diallarga ulteriormente il suo sguardo nell'edizione 2023. Nata nel 2003, l'indagine dell'Mobility Observatory, realizzata in collaborazione con Ipsos, ha raggiunto quest'anno 8.622 aziende, 5.865 delle quali europee, e 300. ovviamente da queste ultime che arrivano i segnali più interessanti per interpretare i trend e formulare previsioni per i prossimi anni. La tendenza riscontrata nel 2022 riguardo a un diffuso clima di fiducia fra i fleet manager di società di ogni dimensione è stata confermata quest'anno: la propensione all'aumento del numero di veicoli del parco aziendale è stata espressa da 9 imprese su 10, proporzione addirittura superiore di qualche punto percentuale rispetto alla media europea. Una cospicua maggioranza di fleet manager, l'85%, trae ...