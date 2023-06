Ribellione Wagner | media | Arrestato il generale russo Surovikin - Strage Kramatorsk | Zelensky | Massima punizione per la talpa

29 giu 00:15, media: "Arrestato il generale russo Surovikin" Il generale russo Sergei Surovikin è stato arrestato. Lo riferisce il Moscow Times, secondo cui Surovikin avrebbe scelto ...Da fonti social si apprende che learmata del PMC '' è diventata motivo di purghe su larga scala nei ranghi delle Forze Armate russe e di un crash test del ministero per la lealtà. ...... giorno della rivolta della. Secondo il New York Times, Surovikin - ex comandante dell'operazione militare in Ucraina - era al corrente dei "piani di" della milizia. Ma il Cremlino ...

Dopo che il capo di Wagner, Prigozhin, è stato esiliato in Bielorussia, sembra che il Cremlino stia cercando di assumere il controllo completo della sua ...Il Cremlino esprime "un alto apprezzamento per le iniziative del Papa per la soluzione del conflitto ucraino". Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov, citato da Interfax.