Renzi spiega i dettagli del suo digiuno intermittente | «Mi ha convinto Fiorello | ho perso 6 kg ma lo faccio a modo mio» – Il video

(Di giovedì 29 giugno 2023) La rivelazione di Matteodi averben sei chili grazie alrilasciata al Corriere della Sera ha scatenato la curiosità di Bruno Vespa che ha voluto sentire il leader di Italia Viva. A Porta a porta l’ex premier stavolta non parla di politica, ma del suo recupero fisico aggiungendo nuovisu come sia riuscito a dimagrire: «Sono colpito che questa cosa abbia fatto notizia più di un mio intervento al Senato ma occhio bisogna anche fare movimento». Al microfono della trasmissione di Vespa,racconta di come tutto è iniziato: «A Gennaio, perché mia moglie mi ha regalato questo anellino che ti controlla tutti i dati, battiti cardiaci, prestazioni fisiche ed è collegato al cellulare. Poi ho scelto di preparare la maratona, il grande sogno era ...

I consigli di Fiorelloha spiegato nel dettaglio come ha funzionato la sua nuova dieta e al ruolo che avrebbe avuto Fiorello nella sua decisione: "Devi dedicare un po' di tempo a tra l'ultima ...... puoi prenderti l'acqua, il thè senza zucchero, non puoi prendere zuccheri perché questo permette all'organismo di lavorare in un certo modo', ha aggiunto.

Renzi spiega i dettagli del suo digiuno intermittente: «Mi ha convinto ... Open

Renzi spiega il segreto della sua forma: "Il concetto è che devi cercare di darti un metodo, vuol dire che devi saltare o la colazione o la cena"