Regione Basilicata | via libera al ripristino dell’area Pozzo Grottole Gas

(Di giovedì 29 giugno 2023) Di Nino Sangerardi: La Giunta regionale ha ratificato l’intesa sul progetto diterritoriale area11 situata nel Comune di Salandra(provincia di Matera), concessione di giacimento gas denominata Cugno Le Macine e assegnata a Eni spa. Accordo chiesto dal Ministero dello Sviluppo Economico a fronte della domanda inviata dai referenti della società Eni. Presidente e assessori regionali, nell’esprimere parere favorevole , hanno tenuto conto del Rapporto istruttorio elaborato dalla Direzione generale dell’ambiente, del territorio e dell’energia(Ufficio compatibilità ambientale) facente capo alla medesima. La concessione Cugno Le Macine è attribuita in titolo a Eni spa nel maggio 1963. Il giorno 21 maggio 2013 il Ministero accetta il ritiro delle istanze di proroga confermando Eni “ custode ...

Con riferimento alla distribuzione regionale per nazionalità, nel 2022 si osserva che la...5%), Marche ( - 9,4%) e( - 9,4%), come i lavoratori domestici stranieri che fanno ...Con il patrocinio dellaEmilia - Romagna e con il sostegno di APT Servizi Emilia - Romagna ,... Emilia - Romagna, Lombardia, Piemonte,, Campania, Sicilia, Veneto, Lazio, Liguria, ...... Giuseppe Baturi, il presidente dellaLombardia, Attilio Fontana, il presidente della ... La Festa di Avvenire inè ormai annoverata tra gli eventi più interessanti del panorama ...

Regione Basilicata, salta riunione in Consiglio per mancanza numero legale TRM Radiotelevisione del Mezzogiorno

Noi usiamo i cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti personalizzati e annunci mirati, per analizzare il traffi ...Secondo quanto riporta il sito della Confcommercio, le regioni avranno una certa autonomia nel decidere le date: ecco tutte le date ufficiali ...