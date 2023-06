Reddito di Cittadinanza | 12 ricariche per gli esodati | ma occhio a questa scadenza

Leggi su blowingpost

(Di giovedì 29 giugno 2023) C’è una novità prevista dal decreto Lavoro: il 31 ottobre è la nuovafissata per avere 12. Si tratta di una novità, che giunge dal ddl di conversione del decreto Lavoro approvato al Senato e ora trasmesso alla Camera dei Deputati per l’approvazione definitiva. Nella prima versione del provvedimento era inserita la norma che consentiva aglideldidi ricevere lesulla card fino al mese di dicembre 2023, ma ad una condizione. Per continuare a ricevere il RdC fino alla fine dell’anno era necessario che ci fosse una loro presa in carico da parte dei servizi sociali entro la fine del mese di luglio 2023. Tuttavia, c’è stata una correzione in sede di dibattito parlamentare.di ...